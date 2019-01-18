Shutdown у США: Трамп заблокував закордонну поїздку спікера парламенту

Дональд Трамп, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116971-shutdown-u-ssha-tramp-zablokuvav-zakordonnu-poyizdku-spikera-parlamentu.html

Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп відмовив спікеру з недавніх пір опозиційної Палати представників Ненсі Пелосі використати військовий літак для здійснення закордонної поїздки.

Це рішення Трампа, ймовірно, свідчить про черговий виток протистояння президента США і нижньої палати Конгресу в межах триваючого часткового призупинення роботи уряду, так званого shutdown («шатдауна»), повідомляє видання «Голос Америки».

Пелосі планувала використати військовий літак, щоб в складі делегації Конгресу здійснити візит до штаб-квартири НАТО в Бельгії для демонстрації «непорушної відданості США альянсу НАТО», а також відвідати американських військовослужбовців в Афганістані з метою проведення «критично важливих брифінгів з питань національної безпеки».

Але в останній момент, коли члени делегації вже сідали в автобус, котрий повинен був відвезти їх на аеродром, Пелосі отримала лист від Трампа, в якому він назвав цю поїздку «екскурсією» і відмовив у використанні літака.

«У контексті того, що 800 тис. американських службовців не отримують зарплату, я впевнений, що ви погодитеся, що перенесення цього піар-заходу абсолютно доречне», — заявив Трамп і додав, що для здійснення цієї поїздки Пелосі може скористатися і комерційним рейсом.

Ймовірно, такі дії Трампа стали відповіддю на недавнє рішення контрольованої Демократичною партією Палати представників перенести щорічну доповідь президента Конгресу, заплановану на 29 січня, на іншу дату, вже після завершення «шатдауна».

Ця ситуація свідчить, що скоріше за все, проблема «шатдауна» найближчим часом вирішена не буде.

Нагадаємо, раніше Трамп припустив, що «шатдаун» може тривати роками.