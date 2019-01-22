«Оскар-2019»: у США оголосили повний список номінантів на кінопремію

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Кінопремія Оскар. Фото: Flickr
«Оскар-2019»: у США оголосили повний список номінантів на кінопреміюhttps://racurs.ua/ua/n117138-oskar-2019-u-ssha-ogolosyly-povnyy-spysok-nominantiv-na-kinopremiu.htmlRacurs.ua
Список номінантів на головну премію у сфері кіномистецтва «Оскар» оголосила Американська кіноакадемія.
Найбільше номінацій представлені фільмами «Рома», «Фаворитка», «Влада» та «Народження зірки». Трансляція оголошення номінантів відбулася на YouTube-каналі Американської кіноакадемії.
Вручення 91-ї премії «Оскар», яку заснували в 1929 році, відбудеться 24 лютого.
- Найкраща чоловіча роль другого плану
- Махершала Алі («Зелена книга»)
- Адам Драйвер («Чорний кланівець»)
- Сем Елліот («Зірка народилася»)
- Річард Грант («Чи зможете ви мене пробачити?»)
- Сем Рокуелл («Влада»)
- Найкраща жіноча роль другого плану
- Емі Адамс («Влада»)
- Марина де Тавіра (Roma)
- Емма Стоун («Фаворитка»)
- Рейчел Вайс («Фаворитка»)
- Реджина Кінг («Якби Біл-стріт могла заговорити»)
- Найкращий короткометражний фільм
- Detainment
- Fauve
- Marguerette
- Skin
- Mother
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Bao
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
- Найкращий монтаж
- «Чорний кланівець»
- «Богемна рапсодія»
- «Зелена книга»
- «Влада»
- Найкраща музика до фільму
- «Чорна Пантера»
- «Чорний кланівець»
- «Якби Біл-стріт могла заговорити»
- «Острів собак»
- «Мері Поппінс повертається»
- Найкращий дизайн костюмів
- «Чорна Пантера»
- «Фаворитка»
- «Дві королеви»
- Найкращий звук
- «Чорна Пантера»
- «Людина на Місяці»
- Roma
- «Зірка народилася»
- Найкращий звуковий монтаж
- «Чорна Пантера»
- «Богемна рапсодія»
- «Тихе місце»
- Roma
- Найкращий фільм іноземною мовою
- «Капернаум»
- «Холодна війна»
- «Магазинні злодюжки»
- Roma
- Never Look Away
- Найкраща операторська робота
- «Холодна війна»
- «Зірка народилася»
- «Фаворитка»
- Roma
- Never Look Away
- Найкращий анімаційний фільм
- «Мірай з майбутнього»
- «Суперсімейка 2»
- «Острів собак»
- «Людина-павук: Крізь всесвіти»
- «Ральф проти інтернету»
- Найкраща пісня
- All the Stars («Чорна пантера»)
- Shallow («Зірка народилася»)
- I’ll Fight (RBG)
- The Place Where Lost Things Go («Мері Поппінс повертається»)
- When a Cowboy Trades His Spurs For Wings («Балада Бастера Скраггс»)
- Найкраща чоловіча роль
- Крістіан Бейл — «Влада»
- Рамі Малек — «Богемна рапсодія»
- Бредлі Купер — «Зірка народилася»
- Віллем Дефо — «Ван Гог. На порозі вічності»
- Вігго Мортенсен — «Зелена книга»
- Найкраща жіноча роль
- Леді Гага — «Зірка народилася»
- Гленн Клоуз — «Дружина»
- Олівія Коулман — «Фаворитка»
- Мелісса МакКарті — «Чи зможете ви мене пробачити?»
- Яліца Апарісіо — Roma
- Найкращий режисер
- Альфонсо Куарон — «Рома»
- Адам Маккі — «Влада»
- Спайк Лі — «Чорний кланівець»
- Павло Павліковський — «Холодна війна»
- Йоргос Лантімос — «Фаворитка»
- Найкращий фільм
- «Чорна Пантера»
- «Зелена книга»
- «Чорний кланівець»
- «Богемна рапсодія»
- «Зірка народилася»
- «Влада»
- «Фаворитка»
- Roma
Раніше повідомлялося, що найбільше шансів отримати головну кінопремію у фільмів «Зірка народилася», «Рома» та «Зелена книга».