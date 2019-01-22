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Ракурс
Кінопремія Оскар. Фото: Flickr

«Оскар-2019»: у США оголосили повний список номінантів на кінопремію

22 січ 2019, 19:37
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Список номінантів на головну премію у сфері кіномистецтва «Оскар» оголосила Американська кіноакадемія.

Найбільше номінацій представлені фільмами «Рома», «Фаворитка», «Влада» та «Народження зірки». Трансляція оголошення номінантів відбулася на YouTube-каналі Американської кіноакадемії.

Вручення 91-ї премії «Оскар», яку заснували в 1929 році, відбудеться 24 лютого.

  • Найкраща чоловіча роль другого плану
  • Махершала Алі («Зелена книга»)
  • Адам Драйвер («Чорний кланівець»)
  • Сем Елліот («Зірка народилася»)
  • Річард Грант («Чи зможете ви мене пробачити?»)
  • Сем Рокуелл («Влада»)
  • Найкраща жіноча роль другого плану
  • Емі Адамс («Влада»)
  • Марина де Тавіра (Roma)
  • Емма Стоун («Фаворитка»)
  • Рейчел Вайс («Фаворитка»)
  • Реджина Кінг («Якби Біл-стріт могла заговорити»)
  • Найкращий короткометражний фільм
  • Detainment
  • Fauve
  • Marguerette
  • Skin
  • Mother
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм
  • Bao
  • Late Afternoon
  • One Small Step
  • Weekends
  • Найкращий монтаж
  • «Чорний кланівець»
  • «Богемна рапсодія»
  • «Зелена книга»
  • «Влада»
  • Найкраща музика до фільму
  • «Чорна Пантера»
  • «Чорний кланівець»
  • «Якби Біл-стріт могла заговорити»
  • «Острів собак»
  • «Мері Поппінс повертається»
  • Найкращий дизайн костюмів
  • «Чорна Пантера»
  • «Фаворитка»
  • «Дві королеви»
  • Найкращий звук
  • «Чорна Пантера»
  • «Людина на Місяці»
  • Roma
  • «Зірка народилася»
  • Найкращий звуковий монтаж
  • «Чорна Пантера»
  • «Богемна рапсодія»
  • «Тихе місце»
  • Roma
  • Найкращий фільм іноземною мовою
  • «Капернаум»
  • «Холодна війна»
  • «Магазинні злодюжки»
  • Roma
  • Never Look Away
  • Найкраща операторська робота
  • «Холодна війна»
  • «Зірка народилася»
  • «Фаворитка»
  • Roma
  • Never Look Away
  • Найкращий анімаційний фільм
  • «Мірай з майбутнього»
  • «Суперсімейка 2»
  • «Острів собак»
  • «Людина-павук: Крізь всесвіти»
  • «Ральф проти інтернету»
  • Найкраща пісня
  • All the Stars («Чорна пантера»)
  • Shallow («Зірка народилася»)
  • I’ll Fight (RBG)
  • The Place Where Lost Things Go («Мері Поппінс повертається»)
  • When a Cowboy Trades His Spurs For Wings («Балада Бастера Скраггс»)
  • Найкраща чоловіча роль
  • Крістіан Бейл — «Влада»
  • Рамі Малек — «Богемна рапсодія»
  • Бредлі Купер — «Зірка народилася»
  • Віллем Дефо — «Ван Гог. На порозі вічності»
  • Вігго Мортенсен — «Зелена книга»
  • Найкраща жіноча роль
  • Леді Гага — «Зірка народилася»
  • Гленн Клоуз — «Дружина»
  • Олівія Коулман — «Фаворитка»
  • Мелісса МакКарті — «Чи зможете ви мене пробачити?»
  • Яліца Апарісіо — Roma
  • Найкращий режисер
  • Альфонсо Куарон — «Рома»
  • Адам Маккі — «Влада»
  • Спайк Лі — «Чорний кланівець»
  • Павло Павліковський — «Холодна війна»
  • Йоргос Лантімос — «Фаворитка»
  • Найкращий фільм
  • «Чорна Пантера»
  • «Зелена книга»
  • «Чорний кланівець»
  • «Богемна рапсодія»
  • «Зірка народилася»
  • «Влада»
  • «Фаворитка»
  • Roma

Раніше повідомлялося, що найбільше шансів отримати головну кінопремію у фільмів «Зірка народилася», «Рома» та «Зелена книга».

Джерело: Ракурс


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