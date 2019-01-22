ЦВК зареєструвала нардепа Юрія Бойка кандидатом у президенти

Юрій Бойко. Фото: пресс-служба ОБ

https://racurs.ua/ua/n117137-cvk-zareiestruvala-nardepa-uriya-boyka-kandydatom-u-prezydenty.html

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Юрій Бойко зареєстрований Центрвиборчкомом кандидатом у президенти, вибори якого відбудуться 31 березня 2019 року.

Нардеп ще 17 січня подав заяву про самовисунення кандидатом на пост президента. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії у Facebook.

У вівторок, 22 січня, комісія зареєструвала Бойка кандидатом у президенти. Кандидат 1958 року народження має вищу освіту та зареєстрований за місцем проживання в місті Рубіжне Луганської області.

У Центрвиборчкомі відзначили, що станом на 22 січня вже зареєстровано 13 кандидатів. У президентській гонці братимуть участь Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Віталій Скоцик, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Євген Мураєв, Віталій Купрій, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров та Юрій Бойко.

Нагадаємо, 20 січня партія «Сила людей» висунула кандидатом у президенти України журналіста Дмитра Гнапа. Він заявив, що оголосить публічну кампанію фандрайзингу — збору коштів. Гнапу необхідно зібрати 2,5 млн грн для реєстрації його кандидатом.