Туристи. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n117136-kilkist-turystychnyh-poyizdok-u-sviti-dosyagla-novogo-rekordu-oon.html

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Міжнародний туризм все більше розвивається, а минулорічна кількість туристичних поїздок зросла на 6%. Загалом у 2018 році мандрівники здійснили 1,4 млрд поїздок.

Експерти очікували, що такий рубіж туристи подолають лише в 2010 році. Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

Найпопулярнішим місцем для туристів залишається Європа. В 2018 році в європейські країни зафіксовано 713 млн міжнародних прибуттів. Другий за популярністю у мандрівників Азіатсько-Тихоокеанський регіон, тут минулоріч фіксувалося 343 млн поїздок. Північна і Південна Америки на третьому місці — 217 млн поїздок.

У 2018 році країни Африки відвідали 67 млн разів, а Близький Схід — 64 млн.

Експерти ООН очікують, що цьогоріч туристичний потік зросте на 3−4%. Це станеться за умови стабільних цін на пальне та доступності авіаквитків. Прогнозують, що мандрівники частіше відвідуватимуть Індію, Росію, Азію та арабські країни.

Нагадаємо, з 1 січня в Туреччині ввели податок на безпеку для іноземців, які прибувають до країни з туристичною метою.