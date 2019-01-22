Туристы. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Международный туризм все больше развивается, а прошлогоднее количество туристических поездок выросло на 6%. В целом в 2018 году путешественники совершили 1,4 млрд поездок.

Эксперты ожидали, что такой рубеж туристы преодолеют лишь в 2010 году. Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Самым популярным местом для туристов остается Европа. В 2018 году в европейские страны зафиксировано 713 млн международных прибытий. Второй по популярности у путешественников Азиатско-Тихоокеанский регион, здесь в прошлом году фиксировалось 343 млн поездок. Северная и Южная Америки на третьем месте — 217 млн поездок.

В 2018 году страны Африки посетили 67 млн раз, а Ближний Восток — 64 млн.

Эксперты ООН ожидают, что в этом году туристический поток вырастет на 3−4%. Это произойдет при условии стабильных цен на горючее и доступности авиабилетов. Прогнозируют, что путешественники чаще будут посещать Индию, Россию, Азию и арабские страны.

Напомним, с 1 января в Турции ввели налог на безопасность для иностранцев, прибывающих в страну с туристической целью.