Смертельное ДТП в Харькове: нарколог рассказала о состоянии Зайцевой после аварии (ВИДЕО)

Елена Зайцева. Фото: Hyser

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Наркотического опьянения у Елены Зайцевой после кровавого ДТП в Харькове не идентифицировали.

О состоянии подозреваемой в ДТП 22 января рассказала нарколог Елена Федирко, которую вызвали на заседание суда по делу аварии на улице Сумской в Харькове. Этот специалист осматривала водителя «Лексуса» и брала у нее анализы после ДТП. Об этом сообщает «UA: Харків» в Facebook.

«Наркотического опьянения никто не идентифицировал. Там вывод: установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение, или сотрясение головного мозга, сказать невозможно», — рассказала журналистам Федирко.

Медик призналась, что уволилась с работы по собственному желанию. Заверила, что во время осмотра Зайцевой взяла достаточно мочи и крови. Женщина добавила, что не знает, почему их не хватило для проведения анализов.

Напомним, суд неоднократно вызывал Федирко на допрос, но она не появлялась. Осенью прошлого года суд обязал правоохранителей установить местонахождение врача.