В Харькове нашли и допросят врача-нарколога, осматривавшего Зайцеву после ДТП. Фото: Новое Время

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Силовики разыскали врача-нарколога Елену Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву после совершения ею ДТП на улице Сумской в Харькове.

Сегодня Федирко будет давать показания в суде, сообщает «UA:Харьков» в Facebook, ссылаясь на следователя по делу Игоря Волкова.

«Она сегодня должна появиться в суде. Это добровольно, конечно. Она свидетель, а не подозреваемый», — утверждает он.

Заседание суда по делу о смертельной аварии должно состояться в 14.00.

Именно врач-нарколог Федирко осматривала участницу этого ДТП Зайцеву и осуществляла забор биоматериала, по итогам экспертизы которого в акт были внесены данные о признаках наркотического опьянения девушки-водителя: в моче обнаружили наркотическое вещество кодеин и психотроп фенобарбитал. После этого врач исчезла.

Суд неоднократно вызывал Федирко на допрос, но она не появлялась. Осенью прошлого года суд обязал правоохранителей установить местонахождение врача. По месту регистрации найти ее не удавалось. При этом появилась информация, что женщина могла находиться у родственников на оккупированной территории Украины.

Сегодня же в полиции отчитались, что врач нашлась и будет свидетельствовать в суде.

Как известно, в октябре 2017 года в Харькове произошло резонансное ДТП, в котором погибли шесть человек. На скамье подсудимых оказались два водителя-участника аварии — Елена Зайцева и Геннадий Дронов.