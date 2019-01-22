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Ракурс
В Одессе произошел взрыв в ресторане. Фото: newsnn.ru

В Одессе произошел взрыв в ресторане (ФОТО, ВИДЕО)

22 янв 2019, 12:20
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В Одессе сегодня, 22 января, произошел взрыв в ресторане «Блеф», который находится на Французском бульваре. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и полиция Одесской области.

Сообщение о взрыве поступило в 8.00 утра. По прибытию на место спасатели установили, что взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, заложенного с внешней стороны здания, в районе окна прачечной на первом этаже двухэтажного частного ресторана «Блеф». Находится он на территории санатория «Чкаловский».

В Одессе произошел взрыв в ресторане

В результате взрыва выбиты стекла в окнах и повреждена отделка стен. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Одессе произошел взрыв в ресторане. Фото: ГСЧС

Напомним, что вчера произошел взрыв на кораблях в Керченском проливе, есть погибшие.

Источник: Ракурс


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