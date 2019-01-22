Самолет с футболистом британского клуба исчез над Ла-Маншем. Фото: Інформатор

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Racurs.ua

Самолет с футболистом британского клуба «Кардифф Сити» исчез вчера вечером над Ла-Маншем.

Вероятно, на борту самолета был аргентинский нападающий Эмилиано Сала, который на днях перешел в футбольный клуб «Кардифф Сити», сообщает сегодня ВВС.

Отмечается, что инцидент произошел в 13 км от британского побережья в дождливую погоду. Кроме Сала на борту был еще один человек. На данный момент в клубе не подтвердили факт присутствия футболиста на борту пропавшего самолета, заявив, что пытаются выяснить ситуацию.

К поискам пропавшего самолета присоединились спасательные службы Великобритании и Франции. Из-за ухудшения погодных условий нет возможности провести полноценную поисково-спасательную операцию, однако поисками занимаются экипажи вертолетов и лодки.

Ранее сообщалось, что во Франции разбился истребитель, пропавший с радаров в горах на границе со Швейцарией.