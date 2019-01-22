Літак з футболістом британського клубу зник над Ла-Маншем. Фото: Інформатор

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Racurs.ua

Літак з футболістом британського клубу «Кардіфф Сіті» зник вчора ввечері над Ла-Маншем.

Ймовірно, на борту легкомоторного літака був аргентинський нападник Еміліано Сала, який днями перейшов до футбольного клубу «Кардіфф Сіті», повідомляє сьогодні ВВС.

Зазначається, що інцидент стався в 13 км від британського узбережжя в дощову погоду. Окрім Сала на борту була ще одна людина. Наразі в клубі не підтвердили факт присутності футболіста на борту зниклого літака, заявивши, що намагаються з’ясувати ситуацію.

До пошуків зниклого літака долучились рятувальні служби Великої Британії та Франції. Через погіршення погодних умов не має можливості провести повноцінну пошуково-рятувальну операцію, проте пошуками займаються екіпажі вертольотів та човни.

Раніше повідомлялось, що у Франції розбився винищувач, який зник з радарів у горах на кордоні зі Швейцарією.