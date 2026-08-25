Україна отримає ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow/SCALP. Фото:

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Велика Британія і Франція нададуть Україні ліцензію для спільного виробництва Storm Shadow/SCALP.

Вчора, 24 серпня, французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Енді Бернем дали згоду передати Україні відповідну ліцензію. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами разом із президентом Естонії Аларом Карісом, повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з президентом Макроном, він підтвердив розблокування «скальпів» і ліцензії, — зазначив він.

Також Зеленський поінформував, що упродовж наступних 7−10 днів буде сформовано графік реалізації антибалістичного проекту «Фрея». Буде визначено, «коли будемо зустрічатись, де в нас блокується, з якою компанією якої країни щось не виходить». Глава держави запевнив, що «всі дуже серйозно до цього налаштовані».

Крім того, президент підтвердив, що Норвегія у 2027 році виділить Україні 9 млрд дол. й допоможе фінансувати розбудову офісу щодо «Фреї».

Нагадаємо, напередодні прес-служба британського уряду повідомила, що в Лондоні дійшли згоди, що оборонна фірма MBDA може оприлюднити секретну інформацію про британські компоненти ракети далекого радіуса дії SCALP, оскільки Україна та Франція прагнуть створити місцеве виробництво в Україні.