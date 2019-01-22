Розмір найглибшої блакитної діри визначили у Китаї. Фото: Світ мандрів

https://racurs.ua/ua/n117107-rozmir-nayglybshoyi-blakytnoyi-diry-vyznachyly-u-kytayi.html

Racurs.ua

Розмір найглибшої блакитної діри визначили у Китаї. Фахівцям вдалось провести дослідження воронки та виміряти її розмір.

Дослідники виміряли глибину блакитної діри у південній провінції Хайнань у Китаї. Виявилось, що глибина воронки становить понад 300 м, що перевищує розмір найглибшої на даний момент діри Діни на Багамських островах, повідомляє ТАCС.

Дослідники дали назву блакитній дірі Юн’ле, що в перекладі означає «Вічна радість». У рамках дослідження об'єкту стало відомо, що на поверхні діаметр печери становить 130 м, а на дні — 36 м. Ця воронка має практично вертикальний нахил та не поєднується з Південно-Китайським морем під землею. У блакитній дірі живе понад 20 видів морських риб та тварин.

У Державному центрі океанічного прогнозування навколишнього середовища Китаю заявили, що відкрита діра має велику наукову цінність, а місцева влада пообіцяла докласти зусиль до охорони та збереження Юн’ле.