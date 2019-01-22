Размер самой глубокой голубой дыры определили в Китае. Фото: Світ мандрів

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Размер самой глубокой голубой дыры определили в Китае. Специалистам удалось провести исследования воронки и измерить ее размер.

Исследователи измерили глубину голубой дыры в южной провинции Хайнань в Китае. Оказалось, что глубина воронки составляет более 300 м, что превышает размер самой глубокой на данный момент дыры Дины на Багамских островах, сообщает ТААС.

Исследователи назвали самую глубокую дыру Юнълэ, что в переводе означает «Вечная радость». В рамках исследования объекта стало известно, что на поверхности его диаметр составляет 130 м, а на дне — 36 м. Эта воронка имеет практически вертикальный наклон и не соединяется с Южно-Китайским морем под землей. В голубой дыре живет более 20 видов морских рыб и животных.

В Государственном центре океанического прогнозирования окружающей среды Китая заявили, что найденная дыра имеет большую научную ценность, а местные власти пообещали приложить усилия к охране и сохранению Юнълэ.