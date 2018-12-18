Неожиданное открытие: ученые опровергли классическую теорию формирования торнадо

Торнадо. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n115819-neojidannoe-otkrytie-uchenye-oprovergli-klassicheskuu-teoriu-formirovaniya-tornado.html

Racurs.ua

Ученые узнали, как на самом деле возникает торнадо. Об этом 18 декабря сообщает «Популярная механика».

Метеоролог Яна Хаузер из Университета Огайо, которая является «охотником на торнадо», преследует эти явления уже много лет подряд. Она сумела зафиксировать на камеру процесс образования торнадо, рожденных в результате редких штормов. Ученый утверждает, что ни один из них не возникал в небе.

Яна Хаузер вместе с командой коллег начала свои исследования с торнадо El Reno, зарегистрированного в 2013 году. Климатологи выяснили, что торнадо начали возникать примерно в 10 м над землей.

Интересно, что прежде чем радар обнаружил хоть какие-то признаки вращения воздушных потоков на больших высотах, фотоснимки показали, что на земле возникла воронка. Повторное исследование показало такие же результаты.

Информация, полученная в результате исследований трех других торнадо, также показала схожие закономерности.

Во время изучения торнадо 2011 года климатологи заметили, что вращение было заметно сразу на нескольких высотах. Эксперты считают, что это яркий признак различных видов торнадогенеза. Ученые утверждают, что универсальной формулы в данном случае нет.

«Похоже, что во многих случаях торнадо сначала развивается на уровне земли у самой поверхности, или же одновременно по всей глубине определенного слоя воздуха», — говорится в докладе метеорологов.

Напомним, в США в Калифорнийском заливе ученые обнаружили новое поле гидротермальных источников, в котором размещена неизвестная экосистема. Температура гидротермальной жидкости составляет около 290° по Цельсию. При этом температура морской воды, с которой она контактирует составляет всего около 2°.