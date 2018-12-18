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Ракурс
Сандра Буллок. Фото: flickr.com

Сандра Буллок надела платье от популярного украинского дизайнера (ФОТО)

18 дек 2018, 21:19
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Актриса Сандра Буллок показала свой новый наряд, сшитый украинским дизайнером. Соответствующие фотографии появились на странице elenareva в Instagram.

СМИ узнали, что длинное черное платье в белый горошек 54-летней актрисе сшили для участия в шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке.

Поверх платья Буллок одела шубу из искусственного меха желтого цвета и черные ботфорты на высоких каблуках.

Как известно, одежда от украинских дизайнеров популярна среди знаменитостей. Наряды от украинцев одевали королева Иордании Рания, певицы Lady Gaga и Cardi B, американская модель Дакота Джонсон и другие.

Буллок в платье украинского дизайнера. Фото: Instagram elenareva

Напомним, известная американская певица Дженнифер Лопес выбрала для своего нового клипа одежду украинского бренда. На публике Джей Ло появилась в белом топе и широких серых брюках.

Источник: Ракурс


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