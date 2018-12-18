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Ракурс
Сандра Буллок. Фото: flickr.com

Сандра Буллок вдягнула сукню від популярного українського дизайнера (ФОТО)

18 гру 2018, 21:19
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Акторка Сандра Буллок показала своє нове вбрання, пошите українським дизайнером. Відповідні світлини з’явилися на сторінці elenareva в Instagram.

ЗМІ дізналися, що довгу чорну сукню у білий горошок 54-річній акторці пошили для участі в шоу The Late Show with Stephen Colbert у Нью-Йорку.

Поверх сукні Буллок хизувалася шубою зі штучного хутра жовтого кольору і чорні ботфорти на високих підборах.

Як відомо, одяг від українських дизайнерів популярний серед знаменитостей. Вбрання від українців одягали королева Йорданії Ранія, співачки Lady Gaga та Cardi B, американська модель Дакота Джонсон та інші.

Буллок в платье украинского дизайнера. Фото: Instagram elenareva

Нагадаємо, відома американська співачка Дженніфер Лопес обрала для свого нового кліпу одяг українського бренду. На публіці Джей Ло з’явилася в білому топі та широких сірих брюках.

Джерело: Ракурс


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