Несподіване відкриття: вчені заперечили класичну теорію формування торнадо

Торнадо. Фото: flickr.com

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Науковці дізналися, як насправді виникає торнадо. Про це 18 грудня повідомляє «Популярная механика».

Метеоролог Яна Хаузер з Університету Огайо, яка є «мисливцем на торнадо», переслідує ці явища вже багато років поспіль. Вона зуміла зафіксувати на камеру процес утворення торнадо, народжених в результаті рідкісних штормів. Науковець стверджує, що жоден із них не виникав у небі.

Яна Хаузер разом із командою колег почала свої дослідження з торнадо El Reno, зареєстрованого в 2013 році. Кліматологи з’ясували, що торнадо почали виникати приблизно в 10 м над землею.

Цікаво, що перш ніж радар виявив хоч якісь ознаки обертання повітряних потоків на великих висотах, фотознімки показали, що на землі виникла воронка. Повторне дослідження показало такі ж результати.

Інформація, отримана внаслідок досліджень трьох інших торнадо, також показала схожі закономірності.

Під час вивчення торнадо 2011 року кліматологи помітили, що обертання було помітно відразу на декількох висотах. Експерти вважають, що це яскрава ознака різних видів торнадогенезу. Науковці стверджують, що універсальної формули в даному випадку немає.

«Схоже, що в багатьох випадках торнадо спочатку розвивається на рівні землі біля самої поверхні, або ж одночасно по всій глибині певного шару повітря», — йдеться в доповіді метеорологів.

Нагадаємо, у США в Каліфорнійській затоці науковці виявили нове поле гідротермальних джерел, в якому розміщена невідома екосистема. Температура гідротермальної рідини становить близько 290° за Цельсієм. При цьому температура морської води, з якою вона контактує становить всього близько 2°.