За орбітою Нептуна може бути ще одна планета, зображення: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n217604-yakou-moje-buty-taiemnycha-pryhovana-planeta-sonyachnoyi-systemy-vstanovyly-ucheni.html

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Щоб пояснити дивні процеси на околицях Сонячної системи, астрономи вирахували, якою може бути гіпотетична «прихована» за орбітою Нептуна дев’ята планета Сонячної системи.

Завдяки комп’ютерному моделюванню маси, орбіти та гравітації гіпотетичного світу вчені показали, що властивості цієї ймовірної планети можуть пояснити незвичні орбіти крижаних об'єктів далеко за Нептуном. Про це йдеться у статті в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Якщо ця планета існує, це може змінити наше розуміння історії нашої Сонячної системи та те, як її найвіддаленіші об'єкти стали слідувати таким незвичайним орбітам, — наголошує провідний автор дослідження доцент Університету Південного Квінсленда Патрік Софія Лікавка.

Зазначається, що запропонована у цьому дослідженні планета відрізняється від відомої гіпотези «Дев'ятої планети», яка припускає існування значно масивнішого тіла. Це дослідження охрестило цей світ «Планетою X2» (PX2). Вона може мати масу у 1,5−2 рази більшу за земну й обертатися навколо Сонця у сотні разів далі, ніж Земля.

За Нептуном лежать транснептунові об'єкти, зокрема пояс Койпера (на відстані 38−50 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це середня відстань між Землею і Сонцем). За останні двадцять років за Нептуном відкривають дедалі більше об'єктів — таких як Седна — з сильно витягнутими або нахиленими орбітами, які важко пояснити впливом відомих планет.

Моделювання 4,5 мільярда років еволюції Сонячної системи показало, що гравітація PX2 могла виводити крижані тіла з-під впливу Нептуна та сильно нахиляти їхні орбіти. За моделлю, PX2 рухається еліптичною орбітою з великою піввіссю близько 350−500 а. о., наближаючись до Сонця не ближче ніж на 200 а. о.

Пошуки невідомої планети за Нептуном мають довгу історію:

пошуки Планети X, започатковані американським астрономом Персівалем Ловеллом привели до відкриття Плутона у 1930 році, але він виявився замалим і з 2006 року його класифікують як карликову планету;

нещодавно гіпотеза була відроджена для пояснення особливостей поясу Койпера, а модель PX2 пропонує ширше пояснення незвичайної динаміки транснептунового регіону.

Учені сподіваються, що цю теорію вдасться перевірити завдяки Legacy Survey of Space and Time (LSST) — 10-річному огляду огляд неба Південної півкулі з гори Серро-Пачон у Чилі, який повноцінно запрацював у середині 2026 року на на базі обсерваторії імені Вери Рубін.

Джерело: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society