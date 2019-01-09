У Франції розбився винищувач, пілотів серед уламків літака не виявили

У Франції розбився винищувач, пілотів серед уламків літака не виявилиhttps://racurs.ua/ua/n116636-u-franciyi-rozbyvsya-vynyschuvach-pilotiv-sered-ulamkiv-litaka-ne-vyyavyly.htmlRacurs.ua
Винищувач Військово-повітряних сил Франції зник із радарів у горах біля кордону зі Швейцарією.
Зв’язок із бойовим літаком втратили близько 11.00 у середу, 9 січня. Про це повідомляє «ВВС Україна».
За інформацією французької влади, винищувач «Міраж» злетів з військової бази Нансі-Оше та зник у гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. На борту перебувало двоє пілотів.
Згодом видання L’Est Republicain повідомило, що на сході країни виявили уламки літака. Льотчиків на місці падіння не знайшли.
Один з місцевих жителів розповів журналістам, що чув вибух.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, у грудні в США в місті Джорджія на футбольне поле впав літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо осіб, які знаходилися на борту.