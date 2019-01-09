У Франції розбився винищувач, пілотів серед уламків літака не виявили

Французький винищувач Dassault Mirage 2000. Фото: flickr.com

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Винищувач Військово-повітряних сил Франції зник із радарів у горах біля кордону зі Швейцарією.

Зв’язок із бойовим літаком втратили близько 11.00 у середу, 9 січня. Про це повідомляє «ВВС Україна».

За інформацією французької влади, винищувач «Міраж» злетів з військової бази Нансі-Оше та зник у гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. На борту перебувало двоє пілотів.

Згодом видання L’Est Republicain повідомило, що на сході країни виявили уламки літака. Льотчиків на місці падіння не знайшли.

Один з місцевих жителів розповів журналістам, що чув вибух.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, у грудні в США в місті Джорджія на футбольне поле впав літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо осіб, які знаходилися на борту.