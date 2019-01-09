Компанія Bell Helicopter представила проект пасажирського аеротаксі Nexus (ФОТО, ВІДЕО)

Аеротаксі. Фото: Aviation Week

https://racurs.ua/ua/n116635-kompaniya-bell-helicopter-predstavyla-proekt-pasajyrskogo-aerotaksi-nexus-foto-video.html

Racurs.ua

Американський виробник вертольотів Bell Helicopter представив проект пасажирського аеротаксі Nexus (Нексус) на технологічній виставці CES 2019.

Конвертоплан оснастять газотурбінним двигуном французької компанії Safran та акумуляторною батареєю. Про це повідомляє Aviation Week.

Двигун запускатиме в дію генератор, який вироблятиме електрику, що дозволить заряджати батареї та живити бортове обладнання. Апарат отримає шість електровентиляторів на поворотному підвісі, які розмістять у носовій, середній та хвостовій частинах.

Аеротаксі сконструйоване таким чином, що буде злітати і сідати при вентиляторах, встановлених паралельно землі. Машина зможе розвивати швидкість до 241 км/год, а дальність польоту складе майже 240 км. Апарат зможе перевозити до п’яти осіб та вантажі до 450 кг.

Очікується, що аеротаксі Bell Helicopter зможуть виконувати регулярні польоти в середині 2020-х років.

Нагадаємо, у грудні пасажирський «Боїнг-737» отримав пошкодження носової частини при посадці в аеропорту мексиканського міста Тіхуана. Припускають, що літак зіткнувся з дроном.