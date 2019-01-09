Компания Bell Helicopter представила проект пассажирского аэротакси Nexus (ФОТО, ВИДЕО)

Аэротакси. Фото: Aviation Week

https://racurs.ua/n116635-kompaniya-bell-helicopter-predstavila-proekt-passajirskogo-aerotaksi-nexus-foto-video.html

Racurs.ua

Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил проект пассажирского аэротакси Nexus (Нексус) на технологической выставке CES 2019.

Конвертоплан оснастят газотурбинным двигателем французской компании Safran и аккумуляторной батареей. Об этом сообщает Aviation Week.

Двигатель будет запускать в действие генератор, который будет вырабатывать электричество, что позволит заряжать батареи и питать бортовое оборудование. Аппарат получит шесть электровентиляторов на поворотном подвесе, которые разместят в носовой, средней и хвостовой частях.

Аэротакси сконструировано таким образом, что будет взлетать и садиться при вентиляторах, установленных параллельно земле. Машина сможет развивать скорость до 241 км/ч, а дальность полета составит почти 240 км. Аппарат сможет перевозить до пяти человек и грузы до 450 кг.

Ожидается, что аэротакси Bell Helicopter смогут выполнять регулярные полеты в середине 2020-х годов.

Напомним, в декабре пассажирский «Боинг-737» получил повреждения носовой части при посадке в аэропорту мексиканского города Тихуана. Предполагают, что самолет столкнулся с дроном.