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Ракурс
Аэротакси. Фото: Aviation Week

Компания Bell Helicopter представила проект пассажирского аэротакси Nexus (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2019, 21:10
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Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил проект пассажирского аэротакси Nexus (Нексус) на технологической выставке CES 2019.

Конвертоплан оснастят газотурбинным двигателем французской компании Safran и аккумуляторной батареей. Об этом сообщает Aviation Week.

Двигатель будет запускать в действие генератор, который будет вырабатывать электричество, что позволит заряжать батареи и питать бортовое оборудование. Аппарат получит шесть электровентиляторов на поворотном подвесе, которые разместят в носовой, средней и хвостовой частях.

Аэротакси Bell Helicopter. Фото: Aviation Week

Аэротакси сконструировано таким образом, что будет взлетать и садиться при вентиляторах, установленных параллельно земле. Машина сможет развивать скорость до 241 км/ч, а дальность полета составит почти 240 км. Аппарат сможет перевозить до пяти человек и грузы до 450 кг.

Ожидается, что аэротакси Bell Helicopter смогут выполнять регулярные полеты в середине 2020-х годов.

Напомним, в декабре пассажирский «Боинг-737» получил повреждения носовой части при посадке в аэропорту мексиканского города Тихуана. Предполагают, что самолет столкнулся с дроном.

Источник: Ракурс


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