Во Франции разбился истребитель, пилотов среди обломков самолета не нашли

Французский истребитель Dassault Mirage 2000. Фото: flickr.com

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Истребитель Военно-воздушных сил Франции исчез с радаров в горах близ границы со Швейцарией.

Связь с боевым самолетом потеряли около 11.00 в среду, 9 января. Об этом сообщает «ВВС Україна».

По информации французских властей, истребитель «Мираж» взлетел с военной базы Нанси-Оше и исчез в гористой местности между департаментами Юра и Ду. На борту находились два пилота.

Впоследствии издание l’est Republicain сообщило, что на востоке страны обнаружили обломки самолета. Летчиков на месте падения не нашли.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что слышал взрыв.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в декабре в США в городе Джорджия на футбольное поле упал самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту.