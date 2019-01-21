Взрыв и пожар на суднах в Керченском проливе: известно о девяти погибших (ВИДЕО)

Взрыв и пожар на суднах в Керченском проливе. Фото: Живая Кубань

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В Керченском проливе произошел взрыв на судне, которое затем загорелось. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

На данный момент известно, что погибли девять человек в результате взрыва и пожара. Также 30 человек спасли, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

Пожар случился на одном или двух гражданских суднах под флагом Танзании во время перегрузки топлива. Более точных данный пока нет.

Как сообщило радио Kerch FM со ссылкой на вахтенного матроса, одним из суден был газовоз «Маэстро». Из-за взрыва огонь быстро перекинулся на соседнее судно, которое было пришвартовано рядом.

На борту обоих суден находились более 30 граждан Турции и Индии. Матросы начали прыгать в воду после взрыва. Консульство Турции обещает прислать помощь в Керченский пролив.