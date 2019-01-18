РФ пропустит в Керченский пролив немцев и французов для мониторинга обстановки

В Керченский пролив для мониторинга ситуации прибудут немцы и французы. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n116982-rf-propustit-v-kerchenskiy-proliv-nemcev-i-francuzov-dlya-monitoringa-obstanovki.html

Racurs.ua

Через Керченский пролив пропустят представителей Германии и Франции, продемонстрировав им, как оккупационные власти Крыма осуществляют там пропуск судов.

Допустить в пролив представителей иностранных государств около месяца назад предложила российскому лидеру Владимиру Путину немецкий канцлера Ангела Меркель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».

«И Путин тут же согласился», — утверждает глава МИД.

Он также добавил, что его немецкий коллега Хайко Маас передал России документ касательно этой поездки, который нужно согласовать с Украиной.

В свою очередь Маас уточнил, что только сегодня предложил Лаврову, чтобы представители Германии и Франции занялись обеспечением свободного прохода через Керченский пролив, поэтому таких данных у Москвы ранее быть не могло.

Глава украинского МИД Павел Климкин поприветствовал предложение немецкой стороны об отправке международной миссии в морскую зону конфликта между Украиной и РФ, которая могла бы независимо оценить действия России в регионе и обеспечить свободу судоходства в соответствии с международным правом и Конвенцией о морском праве.

Но при этом Климкин допустил возможность манипуляций со стороны России.

«Цель РФ — дестабилизировать украинский Донбасс и лучше всего это сделать с юга. Это понятно и политически и геополитически и экономически», — добавил министр.

Напомним, в конце ноября Россия заблокировала попытку кораблей украинских ВМС добраться в порт Мариуполя. Сначала российские оккупанты закрыли проход через Керченский пролив, а когда украинские моряки попытались вернуться в порт Одессы, их обстреляли и захватили в плен. При этом несколько украинских военных получили ранения.

Захваченных моряков перевезли в Москву, где суд арестовал их до конца апреля.