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Юлия Тимошенко, фото: Reuters
Карточка Тимошенко проголосовала за закон о переходе религиозных общин, несмотря на ее отсутствие в парламенте (ФОТО)https://racurs.ua/n116981-kartochka-timoshenko-progolosovala-za-zakon-o-perehode-religioznyh-obschin-nesmotrya.htmlRacurs.ua
Карточка лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко проголосовала за закон, который упрощает и регулирует процесс перехода парафий в подчинение другому религиозному центру, несмотря на отсутствие политика в сессионном зале парламента.
Согласно информации на сайте Рады, Тимошенко зарегистрировалась на вчерашнем утреннем пленарном заседании. Ее карточка была в слоте для голосования, однако в течение пленарного дня Тимошенко не голосовала или отсутствовала, за исключением одного случая — рассмотрения законопроекта о переходе религиозных общин (№ 4128-д), сообщает общественное движение «Чесно».
За этот законопроект голосовали четыре раза, прежде чем удалось набрать необходимое количество голосов, — и каждый раз его поддерживала карточка Тимошенко.
Депутат может проголосовать из любого места в сессионном зале, однако результаты голосования за этот закон показывают, что карточка лидера «Батькивщины» проголосовала именно с ее рабочего места.
Однако сама Тимошенко в это время там отсутствовала — за нее проголосовала депутат из «Батькивщины» Александра Кужель.
Отмечается, что однопартийцы Тимошенко не смогли объяснить этой ситуации с голосованием ее карты.
Так, депутат Вадим Ивченко сообщил, что сам ее не видел, но, вероятно, Тимошенко присутствовала в парламенте.
«Коллеги говорят, что она была. Она где-то здесь присутствует … в кабинете фракции», — отмечает народный избранник.
К сожалению, это не первый случай, когда в парламенте голосуют карточки отсутствующих на рабочем месте депутатов. Так, в ноябре 2018 года карточки четырех народных избранников голосовали на заседании Верховной Рады, в то время как сами депутаты находились в Одесской области.