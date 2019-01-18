Карточка Тимошенко проголосовала за закон о переходе религиозных общин, несмотря на ее отсутствие в парламенте (ФОТО)

Юлия Тимошенко, фото: Reuters

https://racurs.ua/n116981-kartochka-timoshenko-progolosovala-za-zakon-o-perehode-religioznyh-obschin-nesmotrya.html

Racurs.ua

Карточка лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко проголосовала за закон, который упрощает и регулирует процесс перехода парафий в подчинение другому религиозному центру, несмотря на отсутствие политика в сессионном зале парламента.

Согласно информации на сайте Рады, Тимошенко зарегистрировалась на вчерашнем утреннем пленарном заседании. Ее карточка была в слоте для голосования, однако в течение пленарного дня Тимошенко не голосовала или отсутствовала, за исключением одного случая — рассмотрения законопроекта о переходе религиозных общин (№ 4128-д), сообщает общественное движение «Чесно».

За этот законопроект голосовали четыре раза, прежде чем удалось набрать необходимое количество голосов, — и каждый раз его поддерживала карточка Тимошенко.

Депутат может проголосовать из любого места в сессионном зале, однако результаты голосования за этот закон показывают, что карточка лидера «Батькивщины» проголосовала именно с ее рабочего места.

Однако сама Тимошенко в это время там отсутствовала — за нее проголосовала депутат из «Батькивщины» Александра Кужель.

Отмечается, что однопартийцы Тимошенко не смогли объяснить этой ситуации с голосованием ее карты.

Так, депутат Вадим Ивченко сообщил, что сам ее не видел, но, вероятно, Тимошенко присутствовала в парламенте.

«Коллеги говорят, что она была. Она где-то здесь присутствует … в кабинете фракции», — отмечает народный избранник.

К сожалению, это не первый случай, когда в парламенте голосуют карточки отсутствующих на рабочем месте депутатов. Так, в ноябре 2018 года карточки четырех народных избранников голосовали на заседании Верховной Рады, в то время как сами депутаты находились в Одесской области.