Картка Тимошенко проголосувала за закон про перехід парафій, попри її відсутність у парламенті (ФОТО)

Юлія Тимошенко, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n116981-kartka-tymoshenko-progolosuvala-za-zakon-pro-perehid-parafiy-popry-yiyi-vidsutnist-u-parlamenti.html

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Картка лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко проголосувала за закон, який спрощує та врегульовує процес переходу парафій в підпорядкування іншому релігійному центру, попри відсутність політика в сесійній залі парламенту.

Згідно з інформацією на сайті Ради, Тимошенко зареєструвалася на вчорашньому ранковому пленарному засіданні. Її картка була в слоті для голосування, проте протягом пленарного дня Тимошенко не голосувала або була відсутня, за винятком одного випадку — розгляду законопроекту про перехід парафій (№ 4128-д), повідомляє громадський рух «Чесно».

За цей законопроект голосували чотири рази, перш ніж вдалося набрати необхідну кількість голосів, — і щоразу його підтримувала картка Тимошенко.

Депутат може проголосувати з будь-якого місця в сесійній залі, однак результати голосування за цей закон показують, що картка лідера «Батьківщини» проголосувала саме з її робочого місця.

Проте сама Тимошенко в цей час була там відсутня — за неї проголосувала депутат з «Батьківщини» Олександра Кужель.

Зазначається, що однопартійці Тимошенко не змогли пояснити ситуації з голосуванням її картки.

Так, депутат Вадим Івченко повідомив, що сам її не бачив, проте, ймовірно, Тимошенко була присутня в парламенті.

«Колеги кажуть, що вона була. Вона десь тут присутня… у кабінеті фракції», — зазначає народний обранець.

На жаль, це не перший випадок, коли в парламенті голосують картки відсутніх на робочому місці депутатів. Так, у листопаді 2018 року картки чотирьох народних обранців голосували на засіданні Верховної Ради, в той час як самі депутати перебували в Одеській області.