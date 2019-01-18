РФ пропустить у Керченську протоку німців і французів для моніторингу ситуації

У Керченську протоку для моніторингу ситуації прибудуть німці та французи. Фото: politeka.net

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Через Керченську протоку пропустять представників Німеччини та Франції, продемонструвавши їм, як окупаційна влада Криму здійснює там пропуск суден.

Допустити у протоку представників іноземних держав близько місяця тому запропонувала російському лідеру Володимиру Путіну німецький канцлера Ангела Меркель. Про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає «Інтерфакс-Україна».

«І Путін тут же погодився», — стверджує глава МЗС.

Він також додав, що його німецький колега Хайко Маас передав Росії документ щодо цієї поїздки, який треба узгодити з Україною.

У свою чергу Маас уточнив, що лише сьогодні запропонував Лаврову, щоб представники Німеччини та Франції зайнялися забезпеченням вільного проходу через Керченську протоку, тому таких даних у Москви раніше бути не могло.

Глава українського МЗС Павло Клімкін привітав пропозицію німецької сторони про відправлення міжнародної місії у морську зону конфлікту між Україною та РФ, яка могла би незалежно оцінити дії Росії у регіоні й забезпечити свободу судноплавства відповідно до міжнародного права та Конвенції про морське право.

Але при цьому Клімкін допустив можливість маніпуляцій з боку Росії.

«Мета РФ — дестабілізувати український Донбас і найкраще це зробити з півдня. Це зрозуміло і політично, і геополітично, й економічно», — додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці листопада Росія заблокувала спробу кораблів українських ВМС дістатися до порту Маріуполя. Спочатку російські окупанти закрили прохід через Керченську протоку, а коли українські моряки спробували повернутися до порту Одеси, їх обстріляли і захопили у полон. При цьому кілька українських військових дістали поранення.

Захоплених моряків перевезли до Москви, де суд арештував їх до кінця квітня.