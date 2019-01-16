Арешт ще чотирьох українських моряків у Москві продовжили на три місяці

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Судилише над українськими моряками у Москві, фото — "Громадське"
Арешт ще чотирьох українських моряків у Москві продовжили на три місяціhttps://racurs.ua/ua/n116860-aresht-sche-chotyroh-ukrayinskyh-moryakiv-u-moskvi-prodovjyly-na-try-misyaci.htmlRacurs.ua
Лефортівський райсуд Москви уранці 16 січня продовжив термін тримання під вартою ще чотирьом українським морякам.
Віктор Безпальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин і Володимир Лісовий перебуватимуть під арештом до 24 квітня 2019 року, повідомляє «Громадське».
Адвокати моряків знову просили передати справи до військового суду, наполягаючи на тому, що їхні клієнти є військовополоненими. Російська Феміда відхилила клопотання.
Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імен та звань, посилаючись на Женевську конвенцію.
Засідання відбувалося у закритому режимі. До суду прибули родичі моряків, консули, журналісти та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Нагадаємо, що 15 січня російські судді обрали запобіжний захід для 20 полонених моряків і співробітників СБУ. Трьом пораненим українцям продовжили арешт до 26 квітня, решті — до 24 квітня.
Адвокати українців мають три дні для оскарження рішення. Вони заявили, що подадуть відповідні клопотання.