Арешт ще чотирьох українських моряків у Москві продовжили на три місяці

Судилише над українськими моряками у Москві, фото — "Громадське"

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Лефортівський райсуд Москви уранці 16 січня продовжив термін тримання під вартою ще чотирьом українським морякам.

Віктор Безпальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин і Володимир Лісовий перебуватимуть під арештом до 24 квітня 2019 року, повідомляє «Громадське».

Адвокати моряків знову просили передати справи до військового суду, наполягаючи на тому, що їхні клієнти є військовополоненими. Російська Феміда відхилила клопотання.

Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імен та звань, посилаючись на Женевську конвенцію.

Засідання відбувалося у закритому режимі. До суду прибули родичі моряків, консули, журналісти та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, що 15 січня російські судді обрали запобіжний захід для 20 полонених моряків і співробітників СБУ. Трьом пораненим українцям продовжили арешт до 26 квітня, решті — до 24 квітня.

Адвокати українців мають три дні для оскарження рішення. Вони заявили, що подадуть відповідні клопотання.