Арест еще четырех украинских моряков в Москве продлили на три месяца

Судилише над украинскими моряками в Москве, фото — "Громадське»

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Лефортовский райсуд Москвы утром 16 января продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам.

Виктор Безпальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин и Владимир Лисовый будут находиться под арестом до 24 апреля 2019 года, сообщает «Громадське».

Адвокаты моряков снова просили передать дела в военный суд, настаивая на том, что их клиенты являются военнопленными. Российская Фемида отклонила ходатайство.

Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имен и званий, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Заседание проходило в закрытом режиме, хотя в суд прибыли родственники моряков, консулы, журналисты и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, что 15 января российские судьи избрали меру пресечения для 20 плененных моряков и сотрудников СБУ. Трем раненым украинцам продлили арест до 26 апреля, остальным —до 24 апреля.

Адвокаты украинцев имеют три дня для обжалования решения. Они заявили, что подадут соответствующие ходатайства.