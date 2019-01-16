Фейсбук изменит правила размещения политической рекламы в Украине

Фейсбук пытается ограничить возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс

https://racurs.ua/n116859-feysbuk-izmenit-pravila-razmescheniya-politicheskoy-reklamy-v-ukraine.html

Racurs.ua

Компания Facebook (Фейсбук) ужесточает правила размещения политической рекламы во время выборов в той или иной стране.

Таким образом социальная сеть пытается ограничить возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс, отмечает 16 января Reuters.

В ближайшие месяцы новые правила коснутся Индии, Нигерии и стран Евросоюза.

Кроме того, компания ужесточит правила размещения политической рекламы в Украине, где 31 марта будут выбирать президента.

Под давлением властей во всем мире Фейсбук в 2018 году представил несколько инициатив, направленных на повышение контроля за политическими объявлениями.

Начиная с 16 января, в Нигерии размещать предвыборную агитацию в социальной сети смогут только рекламодатели, расположенные в этой стране.

Такая же политика вступит в силу в Украине в феврале. Нигерия проводит президентские выборы 16 февраля, а Украина — 31 марта.

В Индии, которая голосует за парламент этой весной, Фейсбук введет изменения в феврале.

В компании также решили создавать архивы контактной информаци для некоторых покупателей объявлений в соцсети или ввести выдачу официальных сертификатов.

Физических лиц, покупающих политические объявления, Фейсбук будет проверять, чтобы установить корректность их названия. Другими словами, компания будет определять, не является ли фейковым потенциальный рекламодатель.

Европейский Союз получит версию этой системы авторизации и прозрачности перед парламентскими выборами в мае.

В декабре прошлого года исследователи, работавшие в комитете Сената США, пришли к выводу, что агентство российских правительственных исследований использовало объявление в социальных сетях и регулярные сообщения на неаутентичных счетах для продвижения на выборах 2016 года кандидата Дональда Трампа миллионам американцев.

Рaньше «Ракурс» сообщал, что Facebook зaблoкировал большое количество страниц и aккaунтов из-за спaма об aмерикaнских вибoрах-2016.