Фейсбук змінить правила розміщення політичної реклами в Україні

Фейсбук намагається обмежити можливість іноземного втручання у виборчий процес

https://racurs.ua/ua/n116859-feysbuk-zminyt-pravyla-rozmischennya-politychnoyi-reklamy-v-ukrayini.html

Racurs.ua

Компанія Facebook (Фейсбук) посилює правила розміщення політичної реклами під час виборів в тій чи іншій країні.

Таким чином соціальна мережа намагається обмежити можливість іноземного втручання у виборчий процес, зазначає 16 січня Reuters.

У найближчі місяці нові правила торкнуться Індії, Нігерії та країн Євросоюзу.

Крім того, компанія посилить правила розміщення політичної реклами в Україні, де 31 березня будуть вибирати президента.

Під тиском влади в усьому світі Фейсбук у 2018 році представив кілька ініціатив, спрямованих на підвищення контролю за політичними оголошеннями.

Починаючи з 16 січня, у Нігерії розміщати передвиборчу агітацію у соціальній мережі зможуть тільки рекламодавці, розташовані в цій країні.

Така ж політика набуде чинності в Україні у лютому. Нігерія проводить президентські вибори 16 лютого, а Україна — 31 березня.

У Індії, яка голосує за парламент цієї весни, Фейсбук також запровадить зміни у лютому.

У компанії також вирішили створювати архіви контактної інформаці для деяких покупців оголошень в соцмережі або запровадити видачу офіційних сертифікатів.

Фізичних осіби, які купуватимуть політичні оголошення, Фейсбук перевірятиме, щоб встановити коректність їхньої назви. Іншими словами, компанія визначатиме, чи не є фейковими потенційні рекламодавці.

Європейський Союз отримає версію цієї системи авторизації та прозорості перед парламентськими виборами в травні.

У грудні минулого року дослідники, які працювали в комітеті Сенату США, дійшли висновку, що агентство російських урядових досліджень використовувало оголошення в соціальних мережах і регулярні повідомлення на неаутентичних рахунках для просування на виборах 2016 року кандидата Дональда Трампа мільйонам американців.

Рaніше пoвідoмлялoся, щo Facebook зaблoкувaв велику кількість стoрінок й aкaунтів через пoширення ними спaм-пoвідoмлень прo aмерикaнські вибoри.