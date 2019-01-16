Фейсбук змінить правила розміщення політичної реклами в Україні

Фейсбук змінить правила розміщення політичної реклами в Україніhttps://racurs.ua/ua/n116859-feysbuk-zminyt-pravyla-rozmischennya-politychnoyi-reklamy-v-ukrayini.htmlRacurs.ua
Компанія Facebook (Фейсбук) посилює правила розміщення політичної реклами під час виборів в тій чи іншій країні.
Таким чином соціальна мережа намагається обмежити можливість іноземного втручання у виборчий процес, зазначає 16 січня Reuters.
У найближчі місяці нові правила торкнуться Індії, Нігерії та країн Євросоюзу.
Крім того, компанія посилить правила розміщення політичної реклами в Україні, де 31 березня будуть вибирати президента.
Під тиском влади в усьому світі Фейсбук у 2018 році представив кілька ініціатив, спрямованих на підвищення контролю за політичними оголошеннями.
Починаючи з 16 січня, у Нігерії розміщати передвиборчу агітацію у соціальній мережі зможуть тільки рекламодавці, розташовані в цій країні.
Така ж політика набуде чинності в Україні у лютому. Нігерія проводить президентські вибори 16 лютого, а Україна — 31 березня.
У Індії, яка голосує за парламент цієї весни, Фейсбук також запровадить зміни у лютому.
У компанії також вирішили створювати архіви контактної інформаці для деяких покупців оголошень в соцмережі або запровадити видачу офіційних сертифікатів.
Фізичних осіби, які купуватимуть політичні оголошення, Фейсбук перевірятиме, щоб встановити коректність їхньої назви. Іншими словами, компанія визначатиме, чи не є фейковими потенційні рекламодавці.
Європейський Союз отримає версію цієї системи авторизації та прозорості перед парламентськими виборами в травні.
У грудні минулого року дослідники, які працювали в комітеті Сенату США, дійшли висновку, що агентство російських урядових досліджень використовувало оголошення в соціальних мережах і регулярні повідомлення на неаутентичних рахунках для просування на виборах 2016 року кандидата Дональда Трампа мільйонам американців.
Рaніше пoвідoмлялoся, щo Facebook зaблoкувaв велику кількість стoрінок й aкaунтів через пoширення ними спaм-пoвідoмлень прo aмерикaнські вибoри.