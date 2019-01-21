Вибух і пожежа на суднах в Керченській протоці: відомо про дев’ятьох загиблих (ВІДЕО)

Вибух і пожежа на суднах в Керченській протоці. Фото: Живая Кубань

https://racurs.ua/ua/n117089-vybuh-i-pojeja-na-sudah-v-kerchenskiy-protoci-vidomo-pro-dev-yatoh-zagyblyh-video.html

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У Керченській протоці стався вибух на судні, яке потім загорілося. Про це повідомили в Росморрічфлоті.

На даний момент відомо, що загинули дев’ятеро людей внаслідок вибуху і пожежі. Також 30 людей врятували, передає ТАСС з посиланням на екстрені служби Краснодарського краю.

Пожежа трапилася на одному або двох цивільних суднах під прапором Танзанії під час перевантаження палива. Більш точних даних поки що немає.

Як повідомило радіо Kerch FM з посиланням на вахтового матроса, одним із суден був газовоз «Маестро». Через вибух вогонь швидко перекинувся на сусіднє судно, яке було пришвартовано поруч.

На борту обох суден перебувало понад 30 громадян Туреччини і Індії. Матроси почали стрибати в воду після вибуху. Консульство Туреччини обіцяє прислати допомогу в Керченську протоку.