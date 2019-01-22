У Харкові знайшли і допитають лікаря-нарколога, що оглядала Зайцеву після ДТП. Фото: Новое Время

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Силовики розшукали лікаря-нарколога Олену Федірко, котра оглядала Олену Зайцеву після вчинення нею ДТП на вулиці Сумській у Харкові.

Сьогодні Федірко має давати свідчення в суді, повідомляє «UA:Харків» у Facebook, посилаючись на слідчого у справі Ігоря Волкова.

«Вона сьогодні має з’явитися в суді. Це добровільно, звісно. Вона ж свідок, а не підозрювана», — стверджує він.

Засідання суду в справі про смертельну аварію має відбутися о 14.00.

Саме лікар-нарколог Федірко оглядала учасницю цієї ДТП Зайцеву й здійснювала забір біоматеріалу, за підсумками експертизи якого в акт було внесено дані про ознаки наркотичного сп’яніння дівчини-водія: в сечі виявили наркотичний засіб кодеїн і психотроп фенобарбітал. Після цього лікар зникла.

Суд неодноразово викликав Федірко на допит, але вона не з’являлася. Восени минулого року суд зобов’язав правоохоронців встановити місцезнаходження лікаря. За місцем реєстрації знайти її не вдавалося. При цьому з’явилася інформація, що жінка могла перебувати у родичів на окупованій території України.

Сьогодні ж у поліції відзвітували, що лікар знайшлася і свідчитиме в суді.

Як відомо, в жовтні 2017 року в Харкові сталася резонансна ДТП, в якій загинули шестеро осіб. На лаві підсудних опинилися двоє водіїв-учасників аварії — Олена Зайцева та Геннадій Дронов.