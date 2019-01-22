Смертельна ДТП у Харкові: нарколог розповіла про стан Зайцевої після аварії (ВІДЕО)

Олена Зайцева. Фото: Hyser

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Наркотичного сп’яніння у Олени Зайцевої після кривавої автопригоди в Харкові не ідентифікували.

Про стан підозрюваної у ДТП 22 січня розповіла нарколог Олена Федірко, яку викликали на засідання суду в справі аварії на вулиці Сумській у Харкові. Цей фахівець оглядала водія «Лексуса» та брала в неї аналізи після ДТП. Про це повідомляє «UA: Харків» у Facebook.

«Наркотичного сп’яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок: встановлено факт вживання опіатів. І тому, чи це було наркотичне сп’яніння, чи струс головного мозку, сказати неможливо», — розповіла журналістам Федірко.

Медик зізналася, що звільнилася з роботи за власним бажанням. Запевнила, що під час огляду Зайцевої взяла достатньо сечі та крові. Жінка додала, що не знає, чому їх не вистачило для проведення аналізів.

Нагадаємо, суд неодноразово викликав Федірко на допит, але вона не з’являлася. Восени минулого року суд зобов’язав правоохоронців встановити місцезнаходження лікаря.