Головні новини за 22 січня: захоплення літака в Росії, старт економічного форуму в Давосі та висунення Тимошенко кандидатом у президенти

Захоплення літака в РФ. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У вівторок, 22 січня, в Росії під час польоту літака з Сургута до Москви один із пасажирів захопив лайнер «Боїнг». Зловмисник вимагав від пілотів змінити курс польоту та направитися в Афганістан. Попри вимоги неадекватного пасажира авіалайнер сів у російському Ханти-Мансійську. Згодом літак взяли штурмом бійці спецназу та затримали порушника. Ним виявився раніше судимий громадянин РФ.

У Давосі розпочався традиційний щорічний Всесвітній економічний форум. Впродовж цього тижня в рамках форуму буде проведено близько 350-ти різних заходів, участь у яких братимуть лідери багатьох країн, а також очільники найбільших світових компаній. Українську делегацію на Давосі представлять президент Петро Порошенко та низка посадовців.

Партія «Батьківщина» 22 січня на урочистому з’їзді висунула свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом на посаду глави української держави. Кандидатуру Тимошенко підтримали усі учасники форуму.

Україна та Ізраїль підписали меморандум про співробітництво у військовій сфері, який дозволить покращити спроможності Збройних сил України.