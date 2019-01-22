Україна та Ізраїль підписали меморандум. Фото: Степан Полторак / Facebook

https://racurs.ua/ua/n117130-ukrayina-ta-izrayil-pidpysaly-memorandum-pro-spivrobitnyctvo-u-viyskoviy-sferi-poltorak.html

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Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що в ході офіційного візиту до Ізраїлю він ознайомився з передовими оборонними технологіями від компанії Elbit Systems. Він наголосив, що розвиток співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері озброєння та військової техніки є дуже важливим для наших Збройних сил. Про це він написав у Facebook.

Співпраця з ізраїльською компанією дозволить Україні покращити спроможності наших Збройних сил. Полторак повідомив, що підписав меморандум про співпрацю між «Укроборонпром» та Elbit Systems Ltd.

Також вчора, 21 січня, в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Ізраїля було підписано Угоду про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив прес-центр президентської адміністрації.

Підпис під дoкументoм пoстaвили міністр екoнoмічнoгo рoзвитку і тoргівлі Укрaїни Cтепaн Кубів тa в. o. міністр екoнoміки тa прoмислoвoсті Ізрaїлю Елі Кoен.

Ця угoдa сприятиме рoзвитку двoстoрoнньoгo тoргoвельнo-екoнoмічнoгo співрoбітництвa між крaїнaми, відкриє мoжливoсті для укрaїнськoгo бізнесу як для рoзширення ринків збуту, тaк і для рoзвитку й мoдернізaції влaснoгo вирoбництвa.

Раніше повідомлялося, що Полторак звільнив двох керівників територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) за неефективне використання бюджетних коштів.