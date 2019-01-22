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Ракурс
Нардеп Євген Дейдей. Фото: Евгений Дейдей у Facebook

САП втретє направила до Генпрокуратури подання на нардепа Дейдея

22 січ 2019, 16:26
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Подання на народного депутата Євгена Дейдея вже третє направили до Генпрокуратури.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вже направив генпрокурору Юрію Луценку відповідний документ. Про це 22 січня повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело в ГП.

«Направили подання минулого тижня», — цитує джерело видання.

Холодницький просить Луценка внести до парламенту України подання про зняття недоторканності з Дейдея.

За інформацією джерела, правоохоронці підозрюють Дейдея у вчиненні кількох кримінальних злочинів за ст. 368−2 (незаконне збагачення), ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) та ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, влітку 2017 року український парламент не проголосував за зняття депутатської недоторканості з народного депутата Дейдея.

Раніше повідомлялося, що на початку січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямувала до Генеральної прокуратури України подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.


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