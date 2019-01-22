САП втретє направила до Генпрокуратури подання на нардепа Дейдея

Нардеп Євген Дейдей. Фото: Евгений Дейдей у Facebook

https://racurs.ua/ua/n117129-sap-vtretie-napravyla-do-genprokuratury-podannya-na-nardepa-deydeya.html

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Подання на народного депутата Євгена Дейдея вже третє направили до Генпрокуратури.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вже направив генпрокурору Юрію Луценку відповідний документ. Про це 22 січня повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело в ГП.

«Направили подання минулого тижня», — цитує джерело видання.

Холодницький просить Луценка внести до парламенту України подання про зняття недоторканності з Дейдея.

За інформацією джерела, правоохоронці підозрюють Дейдея у вчиненні кількох кримінальних злочинів за ст. 368−2 (незаконне збагачення), ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) та ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, влітку 2017 року український парламент не проголосував за зняття депутатської недоторканості з народного депутата Дейдея.

Раніше повідомлялося, що на початку січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямувала до Генеральної прокуратури України подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.