Справа Дубневича: САП спрямувала до Генпрокуратури подання про зняття депутатської недоторканності

Ярослав Дубневич, фото — Leopolis.news

https://racurs.ua/ua/n116424-sprava-dubnevycha-sap-spryamuvala-do-genprokuratury-podannya-pro-znyattya-deputatskoyi.html

Racurs.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спрямувала до Генеральної прокуратури України подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.

Про чергову спробу правоохоронних структур позбавити нардепа депутатської недоторканності повідомили 3 січня УНН з посиланням на речницю Генерального прокурора Ларису Сарган.

Наразі у цьому відомстві вивчають подання і очікують висновку юридичного відділу.

«Після цього Генеральний прокурор або підпише подання і передасть його у парламент, або ж поверне на доопрацювання», — прокоментувала новину Сарган.

Спочатку у четвер, 3 січня, у ЗМІ повідомлялося про те, що НАБУ підозрює депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича з «Блоку Петра Порошенка» у привласненні 93,2 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва», що належить «Укрзалізниці». Йшлося про поставки товарів у 2015−2017 роках за завищеними цінами.

Дубневич буцімто допомагав ствoрити умoви для закупівлі елементів кoлії за рахунoк «Укрзалізниці» з пoрушеннями закoннoї прoцедури.

Дубневича підoзрюють у скoєнні злoчину за ч. 3 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 (організація заволодіння чужим майном у великих розмірах за попередньою змовою) КК України.

Крім того, НАБУ і СБУ розслідують декілька інших кримінальних проваджень, у яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана і Ярослава (щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн).