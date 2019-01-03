Дело Дубневича: САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности

Ярослав Дубневич, фото — Leopolis.news

https://racurs.ua/n116424-delo-dubnevicha-sap-napravila-v-genprokuraturu-predstavlenie-o-snyatii-deputatskoy.html

Racurs.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Генеральную прокуратуру Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

Об очередной попытке правоохранительных структур лишить нардепа депутатской неприкосновенности сообщили 3 января УНН со ссылкой на пресс-секретаря Генерального прокурора Ларису Сарган.

Сейчас в этом ведомстве изучают представление и ожидают заключения юридического отдела.

«После этого Генеральный прокурор или подпишет представление и передаст его в парламент, или же вернет на доработку», — прокомментировала новость Сарган.

Сначала в четверг, 3 января, в СМИ сообщалось о том, что НАБУ подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича («Блок Петра Порошенко») в присвоении 93,2 млн грн филиала «Укрзализныци». Речь шла о поставках товаров в 2015—2017 годах по завышенным ценам.

Кроме того, НАБУ и СБУ расследуют несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн).