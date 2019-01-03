Нардепа Дубневича подозревают в присвоении 93 млн грн

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Racurs.ua

Национальное апнтикоррупцийне бюро (НАБУ) подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича из «Блока Петра Порошенко» в присвоении 93,2млн грн филиала «Центр обеспечения производства», принадлежащего «Укрзализныце», при поставках товаров в 2015—2017 годах, которые произошли по завышенным ценам. Об этом «Українським новинам» сообщил источник в НАБУ.

Установлено, что будучи председателем комитета Рады по вопросам транспорта, Дубневич организовал присвоение этих средств. С его помощью были созданы условия для закупки элементов железной дороги за счет «Укрзализныци» с нарушениями законной процедуры, то есть по завышенным ценам.

Вместо того, чтобы организовать переговоры по закупке, Дубневич организовал проведение открытых торгов с привлечением подконтрольных ему предприятий (​​Арго" и «Корпорация КРТ»), чем нанес ущерб на сумму 93 млн 277 тыс. 580 грн.

Дубневича подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (организация завладения чужим имуществом в крупных размерах по предварительному сговору).

Напомним, что Дубневич попадал в рейтинг депутатов-кнопкодавов.