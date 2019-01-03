Амбітна стратегія: росіяни анонсували університет для роботів… майже через 20 років

Робот ліворуч. Фото: Ивестия

https://racurs.ua/ua/n116423-ambitna-strategiya-rosiyany-anonsuvaly-universytet-dlya-robotiv-mayje-cherez-20-rokiv.html

Racurs.ua

Університет для роботів хочуть створити у Росії до 2035 року. Настільки амбітну заяву зробили у Національній технологічної ініціативі «Автонет».

В установі впевнені, що приблизно через 20 років у Росії відкриються виші з навчання, тестування та розвитку штучного інтелекту, повідомляє РІА «Новости».

Планується, що навчати роботів будуть фахівці з математичним і критичним мисленням. Роботи-студенти повинні будуть виконувати завдання із впровадження автоматизованих транспортних засобів та інших технологій в інфраструктуру міста.

При цьому, як зазначили в «Автонеті», наразі в Росії немає фахівців, які б могли навчати штучний інтелект. У російських вишах навіть не викладають спеціальності, пов’язані з педагогікою роботів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», представлений у грудні в Росії «новітній робот» виявився всього лише людиною в костюмі.