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Ракурс
Робот ліворуч. Фото: Ивестия

Амбітна стратегія: росіяни анонсували університет для роботів… майже через 20 років

3 січ 2019, 16:14
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Університет для роботів хочуть створити у Росії до 2035 року. Настільки амбітну заяву зробили у Національній технологічної ініціативі «Автонет».

В установі впевнені, що приблизно через 20 років у Росії відкриються виші з навчання, тестування та розвитку штучного інтелекту, повідомляє РІА «Новости».

Планується, що навчати роботів будуть фахівці з математичним і критичним мисленням. Роботи-студенти повинні будуть виконувати завдання із впровадження автоматизованих транспортних засобів та інших технологій в інфраструктуру міста.

При цьому, як зазначили в «Автонеті», наразі в Росії немає фахівців, які б могли навчати штучний інтелект. У російських вишах навіть не викладають спеціальності, пов’язані з педагогікою роботів.

Перший бойовий робот Росій. Фото: Pikabu

Як раніше повідомляв «Ракурс», представлений у грудні в Росії «новітній робот» виявився всього лише людиною в костюмі.


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