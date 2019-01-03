Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Робот слева. Фото: Известия

Амбициозная стратегия: россияне анонсировали университет для роботов… почти через 20 лет

3 янв 2019, 16:14
999

Университет для роботов хотят создать в России к 2035 году. Столь амбициозное заявление сделали в Национальной технологической инициативе «Автонет».

В учреждении уверены, что примерно через 20 лет в России откроются вузы по обучению, тестированию и развитию искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что обучать роботов будут специалисты с математическим и критическим мышлением. Роботы-студенты должны будут выполнять задачи по внедрению автоматизированных транспортных средств и других технологий в инфраструктуру города.

При этом, как отметили в «Автонете», на данный момент в России нет специалистов, которые могли бы обучать искусственный интеллект. В российских вузах даже не преподают специальности, связанные с педагогикой роботов.

Первый боевой робот России. Фото: Pikabu

Как ранее сообщал «Ракурс», представленный в декабре в России «новейший робот» оказался всего лишь человеком в костюме.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше