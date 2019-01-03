Амбициозная стратегия: россияне анонсировали университет для роботов… почти через 20 лет

Робот слева. Фото: Известия

https://racurs.ua/n116423-ambicioznaya-strategiya-rossiyane-anonsirovali-universitet-dlya-robotov-pochti-cherez-20-let.html

Racurs.ua

Университет для роботов хотят создать в России к 2035 году. Столь амбициозное заявление сделали в Национальной технологической инициативе «Автонет».

В учреждении уверены, что примерно через 20 лет в России откроются вузы по обучению, тестированию и развитию искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что обучать роботов будут специалисты с математическим и критическим мышлением. Роботы-студенты должны будут выполнять задачи по внедрению автоматизированных транспортных средств и других технологий в инфраструктуру города.

При этом, как отметили в «Автонете», на данный момент в России нет специалистов, которые могли бы обучать искусственный интеллект. В российских вузах даже не преподают специальности, связанные с педагогикой роботов.

Как ранее сообщал «Ракурс», представленный в декабре в России «новейший робот» оказался всего лишь человеком в костюме.