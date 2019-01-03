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Лікарі не змогли врятувати чоловіка від тропічної малярії

Укус малярійного комара спричинив смерть бізнесмена, який повернувся до Львова з Африки

3 січ 2019, 15:51
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Укус малярійного комара виявився смертельним для 43-річного бізнесмена зі Львова, який у грудні минулого року відвідав Конго у справах.

Лікарі не змогли врятувати чоловіка від тропічної малярії, повідомляє Zaxid.net з посиланням на лікаря-паразитолога львівського обласного лабораторного центру Еллу Матіяш.

У бізнесмена діагностували найважчий вид малярії наприкінці минулого року, а 3 січня бізнесмен помер у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Лікарі тиждень боролися за життя чоловіка.

Медики повідомили, що померлий 23 грудня повернувся до Львова з Конго і за кілька днів звернувся до лікарів інфекційної лікарні по допомогу.

У нього виявили клінічні симптоми малярії: підвищену температуру, лихоманку, головний біль і біль в м’язах, слабкість.

Згодом чоловік впав у кому і до смерті перебував на штучній вентиляції легень.

Тропічна малярія у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

Лікарі Всесвітньої організації охорони здоров’я радять громадянам перед поїздками у країни, небезпечні з огляду на захворюваність малярією, проходити профілактичне лікування. Воно дозволяє значно знизити ризик захворювання тяжкими формами малярії і попередити ускладнення хвороби.


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