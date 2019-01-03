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Ракурс
Рейтинг кандидатів у президенти / Фото: rayoninfo.info

Рейтинг кандидатів у президенти очолили Тимошенко, Зеленський та Бойко (ІНФОГРАФІКА)

3 січ 2019, 15:44
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Рейтинг кандидатів у президенти, сформований за результатами соцопитування «віч-на-віч», участь у якому брали понад 2 тис. українців у всіх областях України, оприлюднили сьогодні Український інститут соціальних досліджень спільно з центром «Соціальний моніторинг».

77,8% респондентів повідомили про готовність взяти участь у голосуванні 31 березня. Точно не голосуватимуть ще 17,8% опитаних.

Якби вибори глави держави відбулися наступного тижня рівень підтримки першої п’ятірки кандидатів був би таким:

  • Юлія Тимошенко — 13,4% серед всіх (18,6% від тих, хто визначився та голосуватиме);

  • Володимир Зеленський — 10,8% (15%);

  • Юрій Бойко — 8,5% (11,8%);

  • Анатолій Гриценко — 8,1% (11,2%);

  • Петро Порошенко — 7,7% (10,7%).

Тимошенко продовжує залишатися лідером переважної більшості соцопитувань, оприлюднених останніми місяцями. Ще чотири кандидати виборюватимуть шанс пройти до другого туру.

Найбільший антирейтинг на сьогодні мають чинний президент Петро Порошенко, за якого б не проголосували за жодних обставин 51,9% та Тимошенко — 28,9%.

Українці також назвали основні риси, якими має володіти наступний президент: бути спроможним зупинити війну (55,9%), відстоювати інтереси простих людей (44,5%), бути компетентним в економіці (44,1%), нетерпимим до корупції (44%) та уміти керувати державою (40,1%).

Нагадаємо, 28 грудня було оприлюднено соцопитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, згідно з яким Юлію Тимошенко у першому турі підтримали б 16,1% українців, Петра Порошенка — 13,8%, а Володимира Зеленського — 8,8%.

Джерело: Ракурс


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