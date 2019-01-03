Рейтинг кандидатов в президенты возглавили Тимошенко, Зеленский и Бойко (ИНФОГРАФИКА)

Рейтинг кандидатов в президенты / Фото: rayoninfo.info

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Рейтинг кандидатов в президенты, сформированный на основании результатов соцопроса, участие в котором приняли свыше 2 тыс. украинцев во всех областях страны, обнародовали сегодня Украинский институт социальных исследований совместно с центром «Социальный мониторинг».

77,8% респондентов сообщили о готовности принять участие в голосовании 31 марта. Точно не будут голосовать еще 17,8% опрошенных.

Если бы выборы главы государства состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким:

Юлия Тимошенко — 13,4% среди всех (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать);

Владимир Зеленский — 10,8% (15%);

Юрий Бойко — 8,5% (11,8%);

Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%);

Петр Порошенко — 7,7% (10,7%).

Тимошенко продолжает оставаться лидером подавляющего большинства соцопросов, обнародованных в последние месяцы. Еще четыре кандидата будут бороться за шанс выйти во второй тур.

Наибольший антирейтинг сегодня имеет действующий президент Петр Порошенко, за которого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах 51,9% респондентов, а также Тимошенко — 28,9%.

Кроме этого, украинцы назвали основные черты, которыми должен обладать следующий президент: быть способным остановить войну (55,9%), отстаивать интересы простых людей (44,5%), быть компетентным в экономике (44,1%), нетерпимым к коррупции (44%) и уметь управлять государством (40,1%).

Напомним, 28 декабря были обнародованы результаты соцопроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, согласно которому Юлию Тимошенко в первом туре поддержали бы 16,1% украинцев, Петра Порошенко — 13,8%, а Владимира Зеленского — 8,8%.