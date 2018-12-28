Лидера рейтинга кандидатов в президенты и прогнозы по второму туру выборов сообщили социологи

Социологи обнародовали новый рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Фото: informator.news

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Racurs.ua

Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента Украины среди тех, кто намерен прийти на выборы-2019.

В первом туре ее поддержали бы 16,1% опрошенных, сообщили 28 декабря в Фонде «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Кроме того, в первой десятке политиков, которые могут претендовать на пост главы государства на выборах 2019 года, следующие кандидаты:

Петр Порошенко — 13,8%

Владимир Зеленский — 8,8%

Юрий Бойко — 8,4%

Анатолий Гриценко — 6,8%

Олег Ляшко — 6,9%

Евгений Мураев — 3,1%

Александр Шевченко — 2,9%

Святослав Вакарчук — 2,6%

Андрей Садовый — 2,4%

Не определились со своим кандидатом 13,1% опрошенных, которые намерены прийти на участки. Еще 3,3% проголосовали бы против всех кандидатов.

Согласно данным опроса, Тимошенко поддерживают во всех регионах Украины, Порошенко — почти во всех, за исключением восточных.

Сторонники Гриценко и Вакарчука — на западе и в центральных регионах страны, Бойко — на юге и востоке, Вилкула и Мураева — на востоке.

Электоральная база Садового и Шевченко — в западных областях. Рейтинги Зеленского и Ляшко основаны на поддержке в центре, на юге и востоке страны.

Социологи прогнозировали также ситуацию в возможном втором туре выборов президента.

Если в него выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, то 22% опрошенных отдадут голоса Тимошенко, 16% — Порошенко, а 36% не отдают предпочтение ни одному из них. При таком составе пары второго тура 14% опрошенных вообще не пошли бы на участки, а 11% еще не определились.

Если бы во втором туре пришлось выбирать между Тимошенко и Зеленским, голоса разделились бы почти пополам: 20% против 21%. Треть опрошенных не поддержала бы обеих, а 13% проигнорировали бы выборы.

В паре Тимошенко — Гриценко также почти паритет (21% — 20%), а вот Юрия Бойко Юлия Тимошенко во втором туре обыграла бы (24% — 14%), но за этих кандидатов не проголосовало 38% опрошенных.

Дуэль с Анатолием Гриценко действующий президент во втором туре пока проигрывает с соотношением (22% — 15%), как и дуэль с Владимиром Зеленским (22% — 17%).

А вот в паре Порошенко — Бойко победа была бы на стороне первого (19,5% — 14%), хотя за этих политиков во втором туре не проголосовал бы 41%.

Уровень потенциальной готовности к участию в выборах президента составляет 77%.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива проводил исследование вместе с социологической службой Центра Разумкова.

С 19 по 25 декабря 2018 года опросили более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах страны за исключением оккупированного Крыма и регионов Донецкой и Луганской областей.