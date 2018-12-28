Снегопады в Карпатах: местами в горах насыпало уже больше метра снега (ФОТО)

В Карпатах снежит. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

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Racurs.ua

В Карпатских горах не прекращаются снегопады, а местами снега намело больше метра. Кроме того, существует вероятность схода лавин.

Как сообщается на странице «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» в Facebook, на горе Пожижевская насыпало уже больше метра снега, при этом снег нестабильный. Наблюдаются порывы ветра до 10 м/с, а температура воздуха 5° мороза.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 19−81 см, а сам снег свежий и стабильно закреплен. Температура воздуха более 3°, наблюдается туман и падает снег.

Представители Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook пишут, что по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 9° ниже нуля. Ветер здесь дует юго-западный и западный 6−7м/сек. Метеорологи фиксируют мелкий снег, видимость ограничена до 30 метров.

Также сегодня работники поста определили степень лавинной опасности на северном склоне горы Поп Иван Черногорский и определили третий степень лавинной опасности.

«Снежный покров на склоне закреплен умеренно, верхний слой сформирован из свежего снега и является нестабильным. Следует избегать склонов и высотных зон», — предупредили метеорологи.

Напомним, Карпаты будет продолжать засыпать снегом, поскольку по территории горного массива сейчас активно «шагает» циклон из Атлантики.