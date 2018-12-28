Снігопади в Карпатах: місцями в горах насипало вже понад метр снігу (ФОТО)

У Карпатах сніжить. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

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Racurs.ua

У Карпатських горах не припиняються снігопади, а місцями снігу намело понад метр метр. Крім того, існує ймовірність сходження лавин.

Як повідомляється на сторінці «Cніголавинна ситуація в Українських Карпатах» у Facebook, на горі Пожижевська насипало вже понад метр снігу, при цьому сніг нестабільний. Спостерігаються пориви вітру до 10 м/с, а температура повітря 5° морозу.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 19−81 см, а сам сніг свіжий та стабільно закріплений. Температура повітря більш ніж 3°, спостерігається туман та падає сніг.

Представники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook пишуть, що станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 9° нижче нуля. Вітер тут дме південно-західний та західний 6−7м/с. Метеорологи фіксують дрібний сніг, видимість обмежена до 30 метрів.

Також сьогодні працівники посту визначили ступінь лавинної небезпеки на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський й визначили третій ступінь лавинної небезпеки.

«Сніговий покрив на схилі закріплений помірно, верхній шар сформований з хуртовинного і свіжого снігу і є нестабільним. Слід уникати схилів та висотних зон», — попередили метеорологи.

Нагадаємо, Карпати продовжуватиме засипати снігом, оскільки територією гірського масиву зараз активно «крокує" циклон з Атлантики.