Заблукалого слона петардами виганяли з індійського міста (ВІДЕО)

Заблукалого слона виганяли з індійського міста петардами. Фото: Вікіпедія

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Racurs.ua

Заблукалого слона петардами і сиренами виганяли з міста Каттака, що на сході Індії. Дика тварина випадково зайшла у місто і спричинила паніку серед місцевих мешканців.

На період проведення операції з переслідування тварини поліція заборонила жителям виходити на вулиці, передає ТСН.

Гучною сиреною та петардами правоохоронцям вдалося вигнати заблукалого слона з міста, щоб він не розтрощив будинки.

Зазначимо, що в Індії дикі слони доволі часто потрапляють у міста. Так, влітку 2017 року великий слон зайшов на фестиваль у місті Триссур і влаштував безлади. Зокрема, тварина перекинула кілька транспортних засобів на парковці.

Як повідомляв «Ракурс», раніше в Іспанії у ДТП потрапила вантажівка, що перевозила циркових слонів. Внаслідок аварії одна тварина загинула, а інші дістали легкі травми ніг.