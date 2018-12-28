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У Кривому Розі обвалився дах кінотеатру. Фото: «Первый криворожский»

Обвал даху стався в колишньому кінотеатрі Кривого Рогу (ФОТО, ВІДЕО)

28 гру 2018, 14:32
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Обвалився дах кінотеатру в Кривому Розі. Будівля, в якій сталася аварія, вже тривалий час не функціонує.

Колишній кінотеатр «Сучасник» розташований у Металургійному районі міста на проспекті Гагаріна. На місці події чергують поліцейські, працюють рятувальники. Як пише «Первый криворожский», працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про можливе подальше руйнування.

Як розповів журналістам заступник мера Кривого Рогу Олександр Катриченко, обвалилися майже 40% покрівлі даху. Будівлею колишнього кінотеатру наразі володіє приватний підприємець.

Фото: «Первый криворожский»

«Будівля наразі у приватній власності. Перебувати в ній небезпечно», — зазначив заступник міського голови.

У місцевій поліції журналістам повідомили, що, попередньо, внаслідок обвалу даху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 1 грудня у спортивному комплексі «Фаворит», що розташований на території загальноосвітньої школи № 4 міста Вишневе, обвалився дах. У момент аварії в залі тренувалися діти віком 5−12 років.


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